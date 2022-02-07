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Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor

Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisinin ve eşinin karantina sürecinde durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ukrayna ziyaretinin ardından koronavirüse yakalanmıştı.

Karantinada 3'üncü günlerini geçiren çiftin sağlık durumları hakkında Emine Erdoğan bir paylaşım yaptı.

"Durumumuz iyi seyrediyor"
Kendisinin ve eşinin korona karantina sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor." dedi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu süreçte "geçmiş olsun" dileklerini ileten devlet başkanları ve eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilere, sanatçılara, basın mensuplarına hem ülkede hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlarına canıgönülden teşekkür etti.

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