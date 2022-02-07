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Alevi derneklerinden elektrik faturası kararı: Ödemiyoruz

Alevi derneklerinden elektrik faturası kararı: Ödemiyoruz

Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını duyurdu.

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Aynı zamanda İstanbul Küçükçekmece'de Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı da olan Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alevi Dernekleri Federasyonun bileşenleri olarak elektrik faturalarını ödememe kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü mahkemelere toplu olarak başvuracaklarını belirten Fırat, "Eşit yurttaşlık istiyoruz. Buyrun gelin elektriğimizi kesin. Cemevlerimiz ticarethane değil, ibadethanemizdir" dedi. Fırat, konuya dair şunları söyledi:

"Aldığımız karar şu an 22 cemevini kapsıyor ancak kısa sürede tüm ülkedeki cemevlerini kapsayacak. Birçok yerden arayıp biz de ödemeyeceğiz diyorlar."

AİHM haklı bulmuştu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cem Vakfının cami, kilise ve sinagoglarda olduğu gibi elektrik faturasından muaf tutulma talebinin Türk mahkemeleri tarafından olumsuz karşılanması üzerine yaptığı başvuruda cemevlerinin de ibadethane olduğuna ayrımcılık yapılamayacağı yönünde karar vermişti.

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