Macron, Putin ile Ukrayna krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. İki lider görüşmesinde Ukrayna krizini ele aldı. Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstlendiği arabulucu rolüne soyunmaya çalıştığı dikkatlerden kaçmazken, Putin'in Macron ile arasına koyduğu mesafe de çok konuşuldu.

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Türkiye'nin yanı sıra bazı Batılı ülkeler, Rusya ile Ukrayna krizinin yatışması için devreye girdi. Bu kapsamda hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya peş peşe ziyaretler düzenleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

"Avrupa'nın güvenliği konusunda ortak endişemiz var"

Putin görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada, Rusya ve Fransa'nın güvenlik konusunda ortak endişeleri bulunduğunu belirterek Macron'a bu sorunun çözümünde yer almasından dolayı teşekkür etti.

Avrupa'da güvenlik alanında yaşananlar konusunda Rusya ve Fransa'nın ortak endişeleri bulunduğunu kaydeden Putin, Macron'a 'sen' diye hitap ederek, "Fransa'nın bu konuda ilkesel kararlar geliştirilmesi için tutarlı bir şekilde aktif olarak katılım sağlaması nedeniyle sana teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Macron'un krizin çözümü için gösterdiği çabalarını görüyorum"

"Fransa, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili temel sorunların çözümünde yer alıyor. Seleflerin de bunu yapıyordu. Buna, Gürcüler Güney Osetya'ya saldırdıktan sonra çıkan kriz, Minsk anlaşmalarının hazırlanması ve daha sonra Normandiya formatının organize edilmesi de dahil" diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransa'nın mevcut yönetiminin ve bizzat Fransa Cumhurbaşkanı'nın ciddi tarihi perspektifte Avrupa'da eşit güvenliğin sağlanmasıyla ilgili krizin çözümü ve Ukrayna'nın güneydoğusundaki ülke içi krizin çözümü için gösterdiği çabaları görüyorum"

Macron: görüşmenin gerilimin azalmasının başlangıcı olacağına inanıyorum

Putin'in ardından söz alan Macron da, bugünkü görüşmesinin Ukrayna çevresindeki gerilimin azalmasının başlangıcı olacağını umduğunu belirtti.

Macron, "Son haftalarda birkaç telefon konuşmamız oldu, sen bunu anımsattın. Krize rağmen, Ukrayna konusunda Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüş alışverişi yapabildim ve birçok Avrupalı müttefikle, İngilizlerle, Amerikanlarla ve Kanadalılarla koordine olabildim. Bugünkü konuşmanın, benim için, gitmemiz gereken yolun başlangıcı olabileceğini düşünüyorum. Bu yol, gerilimin azaltılmasıdır. Tüm sorunları detaylı şekilde ele alabileceğimiz ve Rusya ile tüm Avrupa için faydalı kolektif yanıt aramaya başlayabileceğimiz mutluyum. Bu yanıt, savaştan kaçınma ve herkes için istikrarı, şeffaflığı ve güveni tesis etme imkanı sunacak" dedi.