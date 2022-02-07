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Fatih Terim, Galatasaray'da başkanlık için adaylığını koyacak mı?

Fatih Terim, Galatasaray'da başkanlık için adaylığını koyacak mı?

Galatasaray'dan sezon ortasında gönderilen Fatih Terim, olası başkanlık adaylığına dair dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

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Sezona 3 yıllık gençlik operasyonuyla başlayan Fatih Terim'li Galatasaray, Avrupa'da grubunu lider bitirse de Süper Lig'de istediğini alamadı. Terim'in öğrencileri zirve yarışından erken koptu. İstenilen sonuçların alınmamasının ardından başkan Burak Elmas'ın isteğiyle teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verildi.

Mart ayında Galatasaray'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi durumda sarı-kırmızılı camia seçime gidecek. Oda TV'nin bugün yaptığı haberde Fatih Terim'in Vadi İstanbul'da ofis açtığı ve seçim hazırlıklarına başladığı yer aldı. Aynı kaynağa göre Fatih Terim'in listesinde Ahmet Yüce, NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Timur, eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, iş insanı Bahattin Demirbilek ve Ali Yüce gibi isimler yer alacağı yazıldı.

Spor Arena'da yer alan habere göre ise Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Galatasaray başkan adaylığıyla ilgili herhangi bir karar ya da tasarrufta bulunmadı.

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