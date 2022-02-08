Nafakada yeni plan hazır! Evlilik yılına göre nafaka süresi olacak

Nafaka tartışmalarına son nokta konulmak üzere. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın incelemeye aldığı nafaka düzenlemesinin detayları belli oldu. 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Süre sonunda nafaka alan eşin maddi olumsuzlukları devam ediyorsa ‘ara süre’ uygulanacak ve 2-3 yıl daha nafaka alabilecek.

Abone ol

Binlerce kişiyi ilgilendiren nafaka düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Hürriyet'in haberine göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın göreve gelmesinin ardından nafaka konusu da öncelikli gündem maddeleri arasına alındı. Bozdağ’ın, taslak düzenlemeyi incelemesinin ardından AK Parti kurmaylarıyla bir toplantı yapması bekleniyor. Bozdağ’ın çalışmaların sonunda taslağı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunması planlanıyor. Taslağın ana hatları şöyle:

Nafaka ödeme süresinde üst sınır!

Düzenleme ile “nafaka ödeme süresine üst sınır konulması” ve “evlilik süresine göre nafaka ödenmesi” sağlanacak.

2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak nafaka verilmesi planlanıyor.

Süre sınırında takdirin tarafların durumuna göre hâkimde olacağı belirtiliyor. Hâkim, nafakayla ilgili karar verirken, ‘eşlerin iş ve gelir durumunu’ dikkate alacak.

'Ara süre' de verilebilecek

Yeni düzenlemenin geçmişe yönelik de uygulanması öngörülüyor. Uygulamada “ara süre formülü” üzerinde duruluyor. Buna göre boşanma ile birlikte kadınların gelir durumu, iş imkânı olmaması ve yeniden evlenmemesi durumunda bağlanan nafaka süresinin bitmesinin ardından 2 ya da 3 yıl gibi bir geçiş süreci planlanıyor.

Ara sürenin dolmasının ardından ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girmesi, kadının nafaka alma ihtiyacının devam etmesi durumunda belirli bir maaş ödenmesi hususu değerlendiriliyor.

20 yıl sonra kadının çalışma hayatına dönmesi zor

AK Partili hukukçu kurmaylar, “Kadınlar çalışmadığı için nafakaya ihtiyaç duyuyor. Özellikle 20 yıl sürmüş bir evliliğin ardından kadınların çalışma hayatına tekrar başlaması ya da yeniden evlenmesi hayatın olağan akışı içerisinde zor olabiliyor. Bunun için eğer nafaka ihtiyacı verilen sürenin sonunda devam ediyorsa, Anayasa’nın 41. maddesi gereğince ailenin korunması ve güçlendirilmesi devletin sorumluluğunda olduğu için muhtaç haldeki eşe devlet bir gelir bağlayabilecektir” diyor.