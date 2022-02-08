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Meral Akşener, Özer Çiller'e 'abi' deyip elini öperdi! İYİ Parti liderini çıldırtacak iddia

Meral Akşener, Özer Çiller'e 'abi' deyip elini öperdi! İYİ Parti liderini çıldırtacak iddia

İYİ Parti, "Tayyip Erdoğan, Tansu Çiller'e yeni parti kurduruyor" iddiasını gündeme getirdi. Çiller, 'şu anda' şerhi koyup yeni parti kurmayacağını söyledi. DP lideri Gültekin Uysal, Çiller'in teklifini açıkladı. Tartışma sürüp giderken, Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan Meral Akşener'i çıldırtacak bir iddia geldi...

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'den oy koparabilmek için Tansu Çiller'e yeni parti kurduruyor" iddiası kulisleri karıştırdı. Tansu Çiller, "Şimdilik" kaydı düşüp parti kuracağı iddialarını yalanladı. Demokrat Parti Genel başkanı Gültekin Uysal, "Çiller'den DP'yi kendisine bırakmanız yönünde direkt ya da endirekt bir teklif geldi mi?" sorusunda "Bu bilgiyi yalanlayamam" cevabı verdi. İşte tüm bunların ardından Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan Meral Akşener'i çok kızdıracak bir iddia geldi. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

Bir zamanlar Tansu Çiller'in cengaveriydi
Bir zamanlar Meral Akşener, Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller’e “Abi” derdi.
Ve Özer Bey’in elini öperdi.
Ve yine bir zamanlar Meral Akşener, Tansu Çiller’in bir numaralı cengâveriydi. Onun adına savaş verir, onun adına çatışmalara girerdi.
Ve şimdi...

'Tansu Çiller merkezli palavra'
Meral Akşener’in partisinin en önemli ismi olan Koray Aydın, Tansu Çiller merkezli bir palavraya omuz veriyor.
Meral Hanım da Koray Bey’e...
“Ne yapıyorsunuz Koray Bey? Bizim Tansu Hanım’la bir mazimiz var. İyice anlamadan, dinlemeden böyle şeyler yapmayın lütfen. Ben bu insanlarla yıllarca yol yürümüş biriyim” demiyor.
“Vefa” ve “siyaset” arasındaki ilişkisizliğin bir çarpıcı örneği daha!

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