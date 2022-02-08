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Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'nun bugün yapacakları bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), yine saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada da; 

07:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi ile 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin yapılamayacağı bilgisi verildi. 

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