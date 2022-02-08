Gökhan Göz ilk eşi ve çocukları kimdir? Gökhan Göz evli mi?

Magazinin renkli simaları Gülşah Saraçoğlu, Fatoş Yelliler ve Tuğçe Tayfur gibi isimlerle aşk yaşayan iş adamı Gökhan Göz yeni bir skandala imza attı. Evine polis tarafından baskın düzenlenen Gökhan Göz'ün polislere olan tavrı pes dedirtti. Bu olayın ardından Gökhan Göz merak edildi. 33 yaşında olan Gökhan Göz aslen Samsunlu. Peki Gökhan Göz'ün ilk eşi ve çocukları kimdir?

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Sık sık karmaşık aşk hayatı ile magazin basınında yer bulan Gökhan Göz'ün son skandalı pes dedirtti. Silah çektiği iddiasıyla polislerin evine baskın düzenlediği Gökhan Göz'ün görevini yapan polislere karşı olan tavrı bardağı taşırdı. Bu olayın ardından Gökhan Göz bir kez daha merak konusu oldu. 33 yaşında olan iş insanı Gökhan Göz aslen Samsun Bafralı. Daha önce bir evlilik yapan Gökhan Göz'ün ilk eşi Aslı Hanım'dan Azra Nur ve Gökalp adında iki çocuğu vardır. Gülsah Saraçoğlu ile yaşadığı aşka sık sık konuşulan Gökhan Göz aynı zamanda Fatoş Yelliler ve Tuğçe Tayfur ile de aşk yaşamıştı.

Gökhan Göz, 1989 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafra'lıdır. Otomotiv ve gıda dışında inşaat ve hizmet sektörlerinde de girişimleri bulunmaktadır. Gökhan Göz, eski sevgilisi modacı Gülşah Saraçoğlu'yla olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

İlk ve tek evliliğini Aslı Hanım ile yaptı. Çiftin bu evlilikten, 'Azra Nur' ve 'Gökalp' adlarında iki çocuğu bulunuyor.

Türkiye’nin Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanıdığı Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun evini dağıttığını gösteren videoyu paylaşması ile Haber olmuştu. Olaylı bir şekilde ayrılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz günlerce konuşulmuştu.

Arabesk'in önemli seslerinden Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur ile görüntülenmiş, çift kameralara mutluluk pozları vermişti.

Gökhan Göz olayı nedir:

Silah çektiği sebebiyle evine baskın düzenlenen ünlü iş insanı polislere zor anlar yaşattı.

Polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Ben Gökhan Göz'ün silahımı kontrol etmeye gelmişler..." dedi.

Göz polisin silahını istemesi üzerine silahı verirken düşürerek tepki çekti. Gökhan Göz'ün elinde silahla şoke eden hareketleri tepki çekti. Bircan Bali bu görüntülerden sonra "Sen kimsin?" diyerek tepki gösterdi. Seren Serengil ise "Ne terbiyesizsin sen ya" diyerek isyan etti.