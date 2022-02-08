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Üsküdar'da patlama yaşanan bina yıkıldı Bakan Kurum'dan açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Üsküdar'da patlama yaşanan bina yıkıldı Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlamaya ilişkin "Yıkılan binamızın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz" dedi.

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Bakan Kurum, İstanbul Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Üsküdar ilçesi Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki bir binada meydana gelen patlamanın ardından apartmanımızdaki yıkım çalışmalarını Üsküdar Belediyemiz ile başlattık. Yıkılan binamızın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz. Bina sakinlerimize kira yardımı sağlayacak, yıkım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip inşaatımıza başlayacağız. Sağlıklı ve güvenli yuvalarını vatandaşlarımıza bu yıl içerisinde teslim edeceğiz. Patlamadan etkilenen hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

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