Galatasaray'da Domenec Torrent depremi! Yeni teknik adam planı ortaya çıktı

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kriz yaşayan Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve gelen Domenec Torrent de merhem olamadı. Sarı-kırmızılı kulüpte Domenec Torrent tartışılmaya başlandı.

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Galatasaray'ın Süper Lig'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalması camiada büyük eleştiriye neden oldu. Son bölümü 10 kişi oynayan rakibe karşı etkili olamayan sarı-kırmızılı kulüpte Domenec Torrent tartışılmaya başlandı. Yönetimin Torrent ile ilgili planı ortaya çıktı.

Milliyet'in özel haberine göre Alanya maçındaki futbol değil ama sonuç, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent’i umutlandırdı. İspanyol hoca konuyla ilgili düşüncelerini kulüp yetkililerine aktardı. Torrent’in, ligin en formda takımına karşı deplasmanda alınan puanı değerli bulduğu ortaya çıkarken, “Yenilgi serisinin son bulması için bu alınan puanı değerli buluyorum. Elbette futbolu kabul edemiyorum ama bardağın dolu tarafından bakacak olursak güçlü bir takıma karşı puan aldık. Tablo bir şekilde tersine dönecek ve çalışmalarımızın karşılığını alacağız” dediği öğrenildi.

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle nisan ayından önce sahalara dönmesi mümkün görünmeyen Mbaye Diagne’nin sözleşmesini geçici olarak feshetti. Yeni statü gereği Senegalli forvet ile karşılıklı anlaşarak lisansı iptal edildi. Senegalli golcü ile 1 Temmuz’dan geçerli, bir yıllık yeni bir sözleşme imzalandı. Bu şekilde kontenjan açan Galatasaray, Omar’a lisans çıkarttı.

16’lık golcü takdir gördü

Alanya beraberliğinin ardından dünü antrenman yaparak geçiren Galatasaray, altyapı takımlarının karmasıyla çift kale maç yaptı. U17 takımının 16 yaşındaki Kırgız oyuncusu Beknaz Almazbekov, teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Fenerbahçe derbisinde Galatasaray’ın üç golünün ikisine imza atan Beknaz, dün ağabeylerine karşı mücadele etti. Alanya karşısında ilk 11’de yer alanlar salonda yenilenme çalışması yaptı.

Alanya maçında özelikle oyuna müdahaleleri tartışma konusu olan ve rakibin 10 kişi kaldığı maçta değişiklik için 82. dakikayı bekleyen Torrent’in suyu ısındı.

Kayseri maçı kritik

İkinci devre kaleye tek şutun uzatmada atılmasını eleştiren yöneticilere göre, Kayseri maçında da istenen sonuç ve oyunun olmaması halinde Torrent, ciddi şekilde sorgulanmaya başlayacak. Bazı yöneticilere göre de Kayseri maçı İspanyol hocanın son şansı olacak. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından apar topar Galatasaray’ın başına geçen Domenec Torrent ile nasıl bir sözleşme imzalandığı da açıklanmamıştı.

Başarılı olamazsa gönderilecek

Başkan Burak Elmas ve yönetiminin, Terim’e yardımcı olarak düşündüklerini söylediği İspanyol teknik adam, Kayseri maçında başarılı olamazsa gönderilecek.

Yerli hoca formülü

Alınacak olası bir kötü sonuç halinde ligi ve rakipleri bilen, yerli hoca ile geçici bir formül üzerinde durulacağı öğrenildi.