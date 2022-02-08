ABD medyası 'diktatör' dedikleri Erdoğan'ı nasıl göklere çıkardı? Soner Yalçın yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Ukrayna gezisi sonrası ABD medyasında övgüler dizilmesini kaleme alan Soner Yalçın, "ABD medyası böyledir… Sadece çıkarlarına/ yararlarına/ kazançlarına odaklanır…" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna gezisi ABD medyasında coşkuyla karşılandı. "Diktatör" ve "otoriter" Erdoğan yerine "müttefik" ve "umut" veren bir Erdoğan yorumları yapıldı.

ABD medyasının 180 derecelik dönüşünü Sözcü yazarı Soner Yalçın, "Hani diktatördü" başlıklı yazısında değerlendirdi.

"Gölgesine girerseniz sizi anında kahraman yapıverir"

Bir süre önce Erdoğan için ABD medyasında "Putin kuklası" denildiğini hatırlatan Yalçın, "ABD medyası böyledir… Sadece çıkarlarına/ yararlarına/ kazançlarına odaklanır… Gölgesine girerseniz sizi anında kahraman yapıverir… Ukrayna siyaseti tipik örnek…" ifadelerine yer verdi.

"ABD'nin Türkiye'ye bakışı salt çıkarlara yönelik"

Türkiye'de kimi çevrelerin Amerikan medyasının “Erdoğan'a diktatör” deyince “Gerçeği gördüler” görüşünün "büyük bir yanılgı" olduğunu yazan Yalçın, "ABD ve medyasının Türkiye'ye bakışı salt çıkarlarına yöneliktir. Hep yazıyorum ABD hiçbir zaman müttefikimiz olmadı; tek taraflı aşk bu!" diye yazdı.

Erdoğan'ı neden "diktatör" yaptılar?

Osmanlı'nın yıkılışı ve cumhuriyetin kuruluşunda ABD'nin hep aleyhte rol aldığını belirten yazar, PKK ve FETÖ desteğini hatırlatarak, yazısına şöyle devam etti:

"ABD, ne zaman zor günlerimizde yanımızda oldu? Son dönemde: Erdoğan, Rusya ve Çin ile yakınlaştığı için… Erdoğan, İran ambargosuna uymadığı için… Erdoğan, Suriye'de “Kürt Devletine” izin vermediği için… Erdoğan, Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı desteklediği için… “Diktatör” yapıldı. Demokrasi imiş, özgürlük imiş ABD'nin umurunda mı? Ne dedi İnönü:

– “Büyük devletlerle ilişki kurmak, ayı ile yatağa girmeye benzer.”

ABD birini “öperse” ancak o zaman tehlikedeyiz demektir!"