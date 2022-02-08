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Benzine kallavi zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Benzine kallavi zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Motorine gelen 80 kuruşluk zammın ardından 24 saat geçmeden bu kez de benzine zam geliyor... Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geliyor...

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Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Pazartesi gece yarısı motorine gelen 80 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 71 kuruş zam bekleniyor.

Motorine 90 kuruş zam yapıldı: Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı. Buna göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıktı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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