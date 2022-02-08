BIST 2.010
DOLAR 13,65
EURO 15,56
ALTIN 798,13
HABER /  MEDYA
ADV Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!

Kur'an kursunda yedi çocuğa tecavüzde utandıran ceza! Bir maaşın sekizde biri...

Kur'an kursunda yedi çocuğa tecavüzde utandıran ceza! Bir maaşın sekizde biri...

Gazeteci İsmail Saymaz, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Erzurum Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kur'an Kursu'ndaki yaşı küçük yedi erkek çocuğuna istismar ve cinsel tacizde bulunan belletmen H.A.’nın gerçekte Diyanet'in çalışanı olmadığını ifade etti.

Abone ol

H.K'nın katıldığı “Kuran’ı Anlama Programı” sonrasında 2021’in mayıs ayından ekim ayına kadar belletmen olarak görev yaptığını; ancak yurt yöneticisi N.K.’nın inisiyatif aldığını belirtti.

“Diyelim ki N.K., tecavüzcünün yurtta kaldığını müftülüğe aktarmadı. Hiç mi denetim yapılmadı? Müftü bizzat gittiğini ve denetçi gönderdiğini savunuyor. Kursta ders veren ve nöbet tutan altı kişi, ‘öğrencilerin güvenliğini tehlikeye sokacak olumsuzluğa mahal vermemeye gayret ettiklerini’ ileri sürüyor. Bir yurtta beş ay boyunca süren tecavüzler ve dayaklardan daha tehditkâr ne olabilir ki? Ona da mahal verdiniz!” diyerek sitem eden Saymaz, Müdür N.K.'ye, "görev mahallindeki usul ve esasları yerine getirmediği" için sekizde bir oranında aylıktan kesme cezası verildiğine dikkati çekti.

“İki çocuğun tecavüze uğramasına, beşinin istismar edilmesine ve hepsinin de sopadan geçirilmesine mahal vermenin bedeli şuymuş: Maaşın sekizde biri!” diyerek tepki gösteren Saymaz, şöyle devam etti:

“Altı çalışan görevlerine iade edildi. Oysa bir vaiz, din hizmetleri uzmanı ve imam-hatibin de aralarında olduğu çalışanlar H.K.'nin kaçak şekilde kaldığını biliyordu. Bilhassa üçü suçluydu.”

ÖNCEKİ HABERLER
Doktorların eylemi başladı Bugün hastanelere gitmeyin randevular iptal
Doktorların eylemi başladı Bugün hastanelere gitmeyin randevular iptal
Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!
Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!
Osman Kaymak kimdir aslen nereli Osman Kaymak nerenin valisiydi?
Osman Kaymak kimdir aslen nereli Osman Kaymak nerenin valisiydi?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Şubat ayı için müjdeyi verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Şubat ayı için müjdeyi verdi
Osman Kaymak Isparta yeni valisi görev yerleri, Osman Kaymak nereli?
Osman Kaymak Isparta yeni valisi görev yerleri, Osman Kaymak nereli?
Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz şokta! Ünlülerin apartmanında yaşandı
Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz şokta! Ünlülerin apartmanında yaşandı
Minex Partner ile Bulut Madenciliği
Minex Partner ile Bulut Madenciliği
Benzine kallavi zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Benzine kallavi zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Tuğba Özerk ne iş yapıyor şirketleri neler? Tuğba Özerk kiminle evli eşi kimdiri?
Tuğba Özerk ne iş yapıyor şirketleri neler? Tuğba Özerk kiminle evli eşi kimdiri?
Cumhurbaşkanlığı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atamalar
Cumhurbaşkanlığı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atamalar