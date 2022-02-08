Kur'an kursunda yedi çocuğa tecavüzde utandıran ceza! Bir maaşın sekizde biri...

Gazeteci İsmail Saymaz, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Erzurum Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kur'an Kursu'ndaki yaşı küçük yedi erkek çocuğuna istismar ve cinsel tacizde bulunan belletmen H.A.’nın gerçekte Diyanet'in çalışanı olmadığını ifade etti.

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H.K'nın katıldığı “Kuran’ı Anlama Programı” sonrasında 2021’in mayıs ayından ekim ayına kadar belletmen olarak görev yaptığını; ancak yurt yöneticisi N.K.’nın inisiyatif aldığını belirtti.

“Diyelim ki N.K., tecavüzcünün yurtta kaldığını müftülüğe aktarmadı. Hiç mi denetim yapılmadı? Müftü bizzat gittiğini ve denetçi gönderdiğini savunuyor. Kursta ders veren ve nöbet tutan altı kişi, ‘öğrencilerin güvenliğini tehlikeye sokacak olumsuzluğa mahal vermemeye gayret ettiklerini’ ileri sürüyor. Bir yurtta beş ay boyunca süren tecavüzler ve dayaklardan daha tehditkâr ne olabilir ki? Ona da mahal verdiniz!” diyerek sitem eden Saymaz, Müdür N.K.'ye, "görev mahallindeki usul ve esasları yerine getirmediği" için sekizde bir oranında aylıktan kesme cezası verildiğine dikkati çekti.

“İki çocuğun tecavüze uğramasına, beşinin istismar edilmesine ve hepsinin de sopadan geçirilmesine mahal vermenin bedeli şuymuş: Maaşın sekizde biri!” diyerek tepki gösteren Saymaz, şöyle devam etti:

“Altı çalışan görevlerine iade edildi. Oysa bir vaiz, din hizmetleri uzmanı ve imam-hatibin de aralarında olduğu çalışanlar H.K.'nin kaçak şekilde kaldığını biliyordu. Bilhassa üçü suçluydu.”