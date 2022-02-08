AK Parti'nin Abdurrahman Dilipak'a açtığı davada karar çıktı! Dilipak verdi veriştirdi

Gazeteci Abdurrahman Dilipak son yazısında AK Parti’nin kendisi hakkında açtığı davaya ayırdı. Attığı bir tweet yüzünden hakkında dava açılan Dilipak söylediklerinin suç olmadığını savunarak AK Parti’ye veryansın etti.

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Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak “AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi ve AKP’nin papatyaları” paylaşımıyla ilgili açılan tazminat davasında kararın çıktığını ifade ederken “Gerekçeli kararda yine aynı garabet söz konusu” dedi.

Partinin avukatları aracılığıyla açılan dava sonucunda savcıya gidip ifade verdiğini anlatan Dilipak “Ceza İstanbul’da, Hukuk Ankara’da. Ankara’daki tazminat davasında karar verdiler” diye yazdı.

Dilipak'tan veryansın

Daha detaylı bir yazı yazmak için gerekçeli kararın gelmesini beklediğini ifade eden Dilipak “AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi ve AKP’nin papatyaları” cümlesiyle suç işlemediğini savunarak bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi ben desem ki, “ TBMM’deki PKK’nın zihniyet ikizi HDP’liler”! Bundan ne anlaşılır. TBMM’ye hakaret mi etmiş olurum. “Beyoğlu’nda uyuşturucu tüccarlarının zihniyet ikizi bar ve pavyon işletmecileri” desem Beyoğlu halkına, esnafına mı hakaret etmiş olurum. Yukarıdaki örnekte TBMM’ye mi hakaret etmiş olurum.

Hadi hedefi büyütelim, “Hz. Lut’un evindeki Şeytan’ın zihniyet ikizleri Lut Kavmi’nin helakına sebeb oldu/olacak” desem suç mu işlemiş olurum, günah mı söylemiş olurum.

Peki nasıl oluyor da, “AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi ve AKP’nin papatyaları” deyince suç oluyor. Burada eleştirilen ne, kim, korumaya çalışılan değer ne?

Sahi Türk Dil kurumu ne buyurur bu hususta! Bu memlekette bu ifadeden dolayı insanlar suçlanıyor, mahkum ediliyor. İnsanların aklı mantığı dumura uğradığı için olsa gerek, 2 yılda insanlara şu maskenin zararlarını bile anlatamadık. Kenevirin faydalarını anlatamadık. Çünkü mantık iflas etmiş."