Osman Kaymak kimdir aslen nereli Osman Kaymak nerenin valisiydi?

ISPARTA valisi Ömer Seymenoğlu'nun koronavirüse yakalanmasının ardından yerine geçici olarak atanan Osman Kaymak merak konusu oldu. Ankara'dan Merkez Valisi olan Osman Kaymak aslen Bayburtlu ve 57 yaşında. 2014 yılında Tunceli Valiliğine Vali olarak atanan Osman Kaymak birçok ilde görev yaptı. Peki Osman Kaymak eşi ve çocukları kimdir?

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ISPARTA etkili olan yoğun kar yağışının ardından elektriklerin uzun süre kesilmesi ve vatandaşların mağdur olması son günlerde Türkiye'nin gündemi oldu. Gelen son haberlere göre normale dönen kentte vali değişimi yaşandı. Koronavirüse yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine, geçici olarak Osman Kaymak atandı. Bu gelişmenin ardından Osman Kaymak merak konusu oldu. Peki kimdir Osman Kaymak nerelerde görev yaptı, nerenin valisiydi?

Osman Kaymak kimdir:

Osman Kaymak, 1965 yılında Bayburt Merkez Sancaktepe köyünde dünyaya geldi. Sancaktepe Köyü İlkokulu, Bayburt Ortaokulu, Bakırköy Kocasinan Lisesini bitirdikten sonra 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak kaydını yaptırdı. 1986 yılında bu fakülteden mezun olduktan sonra bir yıl İstanbul Barosuna bağlı olarak İstanbul Adliyesinde avukatlık stajını tamamladı. 1991 yılında Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirerek Kütahya İlinde yeni kurulan Pazarlar İlçesine kurucu kaymakam olarak atandı.

İki yıl süre ile bu ilçenin kurulması ile ilgili çalışmaları başarı ile tamamladıktan sonra mahrumiyet hizmeti yapmak üzere 1993 yılında Erzurum İli Narman İlçe Kaymakamlığına, bu görevi tamamladıktan sonra da 1995 yılında Malatya İli Battalgazi İlçe Kaymakamlığına atandı.

1998 yılında Niğde Vali Yardımcılığına atandı. 2000 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini Büyükşehir İlçe Yönetim Sorunları, Battalgazi İlçesi Örnek Olayı konulu tez çalışması ile tamamladı. Gölcük depremi sonrası deprem yaralarını sarmak üzere oluşturulan Kocaeli Valiliği Kriz Merkezinde 6 ay süreyle; geçici görevlerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığının açmış olduğu Hizmet içi Eğitim kurslarına katılarak Afet Sonrası Acil Yardım ve Koordinasyon konularında; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin açmış olduğu Vali Yardımcıları Oryantasyon Seminerlerine katılarak sertifika aldı.

Battalgazi Kaymakamlığı görevi sırasında Malatya Valisinden, Kocaeli Deprem Bölgesindeki geçici görevinden dolayı Kocaeli Valisinden; Afyon Deprem Bölgesi geçici görevinden dolayı Afyon Valisinden ve Niğde Vali Yardımcısı olarak da Niğde Valisinden ve Suluova Kaymakamı olarak Amasya Valileri Hüseyin POROY ve Erhan TANJU'dan Takdirname alarak ödüllendirildi.

Osman Kaymak görev yerleri;

2003 yılında Suluova İlçe Kaymakamlığına,

2006 yılında Elmadağ Kaymakamlığına,

2008 yılında Eyüp Kaymakamlığına,

2013 yılında İzmit Kaymakamlığına,

2014 yılında Tunceli Valiliğine Vali olarak atandı.

21/06/2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 13/06/2017 tarih ve 2017/10458 sayılı kararname ile Samsun Valiliğine Vali olarak atanmıştır. Osman KAYMAK orta derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.