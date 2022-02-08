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Doktorların eylemi başladı Bugün hastanelere gitmeyin randevular iptal

Doktorların eylemi başladı Bugün hastanelere gitmeyin randevular iptal

Doktorlar bugün çalışma koşulları ve maaş artışı için greve başladı. Randevular iptal oldu TTB vatandaşlardan desteğe gelmelerini istedi. Doktorlar talepleri karşılanmazsa Mart Nisan'da daha uzun süreli grevlere başlayacak

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artışının da aralarında bulunduğu taleplerle bugün iş bırakıyor.

TTB, "G(ö)REVDEYİZ!" adı verilen iş bırakma eylemi kapsamında, acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastaları, Covid-19 hastaları ve Covid-19 belirtileri gösteren hastaların geri çevrilmeyeceğini ve tedavilerinin yapılacağını söyledi.

Dün bir basın toplantısıyla duyurulan eylemde, halktan acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak eyleme destek verilmesi istendi.

Basın toplantısında tabip odalarının temsilcileri, “Bu G(ö)REV hepimizin sağlığı için; 8 Şubat’ta randevu almayın, hastanelere bizlerin yanında olmak için gelin” çağrısı yaptı.

Cahit Berkay, Niyazi Koyuncu, İlkay Akkaya, Ahmet Telli de dahil olmak üzere pek çok sanatçı da yayımladıkları video mesajlarda eyleme destek verdi.

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, dün yaptığı açıklamada “Beyaz G(ö)rev”e ilişkin konuştu. Ekim'den beri enflasyon altında ezilen maaşlarıyla ve pandemi koşullarıyla ilgili taleplerinin değerlendirilmediğini kaydeden Bulut, 23-26 Kasım'da yaptıkları “Beyaz Yürüyüş” sonrası Meclis’e kanun tasarısının geldiğini, yasa tasarısının kabul edilmesine rağmen maddelerin komisyon tarafından geri çekildiğini hatırlattı. Bulut, tasarının geri getirilmesi için eylemlere devam edeceklerini ifade etti.

Sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalı
Bulut, sağlık emekçilerinin enflasyon altında alım gücünün yükseltilmesi,“sağlıkta şiddet yasası” çıkartılması, Covid-19’un meslek hastalıkları kapsamına alınmasını, liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK'ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesini ve koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması taleplerini hastane önlerinde duyuracaklarını söyledi.

Mart ve Nisan'da daha uzun süreli iş bırakılacak
Aciller, Covid-19 hastaneleri, ameliyathaneler ve gebe bakımları dışında tüm sağlık emekçilerinin grevde olacağının ifade eden Bulut, hastalara diğer alanlarda randevu almamaları çağrısında bulundu. Bulut, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları düzeltilmezse Mart ve Nisan aylarında daha uzun süreli iş bırakma eylemlerinin olacağını duyurdu.

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