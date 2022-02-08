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Sultanbeyli'de yağmur Aydos tepesinde kar yağışı başladı

Sultanbeyli'de yağmur Aydos tepesinde kar yağışı başladı

İstanbul’un yüksek kesimlerinden olan Aydos Tepesi’nde kar yağışı başladı. Aydos tepesine kar yağışı etkili olurken, Kartal, Pendik ve Sultanbeyli ilçe merkezlerinde yağmurun etkili olduğu görüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan turuncu uyarıların ardından İstanbul'da ilçe merkezlerinde sağanak yağış etkili olurken Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinden olan Aydos Tepesi’nde ise kar yağışı başladı.

Kar yağışıyla beraber ormanlık alanda ağaçların ve Aydos tepesine yakın yerleşim alanlarda evlerin çatıları karla kaplanmaya başladı.

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