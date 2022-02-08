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Taciz ateşine cezalandırma ateşi1 En az 4 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Taciz ateşine cezalandırma ateşi1 En az 4 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakoluna yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine karşı cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesasından Suriye'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

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