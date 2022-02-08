BIST 2.010
DOLAR 13,65
EURO 15,56
ALTIN 798,13
HABER /  DÜNYA
ADV Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!

Putin ile Macron'un 5 saatlik görüşmesindeki masa gündem oldu Putin mesaj mı verdi?

İnternet Haber özel içerik
İnternet Haber özel içerik
Putin ile Macron'un 5 saatlik görüşmesindeki masa gündem oldu Putin mesaj mı verdi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. 5 saatten fazla süren görüşmeye masanın uzunluğu damga vurdu.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna krizini görüştükleri masa tartışma konusu oldu.

Sadece iki ismin bulunduğu masanın şekli sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kulaklıklar ile tercümanların vasıtasıyla gerçekleştirilen görüşme kadar masanın uzunluğu konuşuldu. 

Batı'ya masa ile mesaj mı verdi?
Ev sahibi olan Putin'in, Macron'a "mesafe" ve "görüş ayrılıklarını" masa düzeni ile mesaj verdiği iddiası konuşuluyor.

ABD ve Batılı ülkelerin Ukrayna krizinde Rusya'ya yönelik sert ve tepeden bir üslupla konuşmasının, Moskova'da uyandırdığı rahatsızlığın yansıması olarak görüldüğü şeklinde yorumlandı. 

"NATO'nun Rusya'yı düşman ülke belirlemesine" cevap
Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin'in "NATO 2019’daki askeri stratejisinde Rusya’yı doğrudan ana güvenlik tehdidi ve düşman olarak adlandırdı. NATO bizi düşman olarak belirledi." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Putin ayrıca Macron'a "Ukrayna, NATO’ya girerse Rusya ile NATO arasında savaş çıkar" uyarısında bulundu.

NATO’nun askeri altyapılarını Rusya sınırlarına yaklaştırdığını vurgulayan Putin, NATO ve üye devletlerinin Rus silahlı kuvvetlerini nereye ve nasıl konuşlandırılacağı konusunda “ders vermeye çalıştığını” söyledi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de kanepe ile duvar arasında yakalandı! 'Hangi kanalda çıkacağız' diye sordu
Kayseri'de kanepe ile duvar arasında yakalandı! 'Hangi kanalda çıkacağız' diye sordu
Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!
Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!
Fatih Altaylı, Turgay Güler'e 'medya meczubu' deyip topa tuttu! İşin iyice cılkını çıkardılar
Fatih Altaylı, Turgay Güler'e 'medya meczubu' deyip topa tuttu! İşin iyice cılkını çıkardılar
AÖF kayıt yenileme 2022 bahar dönemi AÖF kayıt nasıl yapılır anlatımı
AÖF kayıt yenileme 2022 bahar dönemi AÖF kayıt nasıl yapılır anlatımı
Türkiye'de kullanıcıların yüzde 80'i elektrikte ilk kademede
Türkiye'de kullanıcıların yüzde 80'i elektrikte ilk kademede
Antalya'da en son sahilde görüldü! Rohat’ı bulana 50 bin TL ödül
Antalya'da en son sahilde görüldü! Rohat’ı bulana 50 bin TL ödül
CHP'den hükümete çağrı: Zamlar geri çekilmezse açlığa terk edilmiş olacak
CHP'den hükümete çağrı: Zamlar geri çekilmezse açlığa terk edilmiş olacak
e okul nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022 MEB yeni haberi
e okul nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022 MEB yeni haberi
Sultanbeyli'de yağmur Aydos tepesinde kar yağışı başladı
Sultanbeyli'de yağmur Aydos tepesinde kar yağışı başladı
Taciz ateşine cezalandırma ateşi1 En az 4 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Taciz ateşine cezalandırma ateşi1 En az 4 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi