Putin ile Macron'un 5 saatlik görüşmesindeki masa gündem oldu Putin mesaj mı verdi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. 5 saatten fazla süren görüşmeye masanın uzunluğu damga vurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna krizini görüştükleri masa tartışma konusu oldu.

Sadece iki ismin bulunduğu masanın şekli sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kulaklıklar ile tercümanların vasıtasıyla gerçekleştirilen görüşme kadar masanın uzunluğu konuşuldu.

Batı'ya masa ile mesaj mı verdi?

Ev sahibi olan Putin'in, Macron'a "mesafe" ve "görüş ayrılıklarını" masa düzeni ile mesaj verdiği iddiası konuşuluyor.

ABD ve Batılı ülkelerin Ukrayna krizinde Rusya'ya yönelik sert ve tepeden bir üslupla konuşmasının, Moskova'da uyandırdığı rahatsızlığın yansıması olarak görüldüğü şeklinde yorumlandı.

"NATO'nun Rusya'yı düşman ülke belirlemesine" cevap

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin'in "NATO 2019’daki askeri stratejisinde Rusya’yı doğrudan ana güvenlik tehdidi ve düşman olarak adlandırdı. NATO bizi düşman olarak belirledi." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Putin ayrıca Macron'a "Ukrayna, NATO’ya girerse Rusya ile NATO arasında savaş çıkar" uyarısında bulundu.

NATO’nun askeri altyapılarını Rusya sınırlarına yaklaştırdığını vurgulayan Putin, NATO ve üye devletlerinin Rus silahlı kuvvetlerini nereye ve nasıl konuşlandırılacağı konusunda “ders vermeye çalıştığını” söyledi.