Yapılandırmada tarihi rekor kırıldı Bakan Nebati açıkladı

Vergi borçlarına getirilen yapılandırılma ile 272 milyar TL ile tarihi rekor kırıldı. Bakanı Nureddin Nebati, “77.5 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi” dedi.

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Milyonlarca vatandaşa enfes aldıran, vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi kamu alacaklarına iki yapılandırmayla 271.8 milyar liralık tarihi rekor kırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2020 ve 2021 yılında yapılandırma kapsamında 77.5 milyar liralık tahsilat gerçekleştiğini söyledi. Bakan Nebati, dün Londra'da reel sektör temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelerek yeni ekonomi modeli ve yatırım fırsatlarını anlattı.

Hükümetin, vergi borcunu yatıramayan mükelleften kredisini ödeyemeyen öğrenciye, primini geciktiren Bağ-Kur'ludan gelir testine girmeyen vatandaşa kadar uzattığı barış eli havada kalmadı. Son iki yapılandırmaya başvuranların sayısı 16 milyonu geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 7256 ve 7326 sayılı kanunlarla vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu alacıklarının yapılandırılmasına ilişkin sorulara yanıt verdi.

Bakan Nebati, 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı kanun ile 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı kanun ile vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlar ile bunlara bağlı olan alacakların daha uygun koşullarda ödenmesi konusunda vatandaşlara çok önemli imkân ve kolaylıklar getirildiğini söyledi.

Tahsilat 77,5 milyara ulaştı

Bakan Nebati, soru önergesine verdiği yanıtta, 2020 yılındaki yasal düzenleme kapsamında toplam 115.9 milyar lira, 2021 yılındaki yasal düzenlemeyle de 155.9 milyar tutarında alacağın yapılandırıldığını açıkladı. Böylece iki yıllık dönemde toplam yapılandırma 271.8 milyar liraya ulaştı. Bakan Nebati, Kanun kapsamında 2020 yılında 2.2 milyar lira, 2021 yılında da 21 milyar lira olmak üzere 23.2 milyar lira, geçen yıl da 54.3 milyar lira tahsilat yapıldığını ifade etti.