Müstehcen içeriklerde fotoğrafını kullanıp ailesine gönderdi! Tecavüz planı yaptı: Derya Kuş tacizi ifşa etti

İddiaya göre zanlı, Ağustos 2021'de Instagram'da pornografik içerikli bir hesap açıp profil resminde de genç kızın fotoğrafını kullandı. Derya'nın şikâyeti üzerine hesap kapatıldı. Aynı kişi, kıza gönderdiği mesajlarda kendisine tecavüz edip öldüreceğini söyledi.