Müstehcen içeriklerde fotoğrafını kullanıp ailesine gönderdi! Tecavüz planı yaptı: Derya Kuş tacizi ifşa etti
İstanbul’da internetin karanlık yüzünü gözler önüne seren bir olay patlak verdi. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Derya Kuş, kimliği belirsiz bir internet kullancısı tarafından tam 7 aydır sistematik şekilde taciz edildiğini duyurdu.
İddiaya göre zanlı, Ağustos 2021'de Instagram'da pornografik içerikli bir hesap açıp profil resminde de genç kızın fotoğrafını kullandı. Derya'nın şikâyeti üzerine hesap kapatıldı. Aynı kişi, kıza gönderdiği mesajlarda kendisine tecavüz edip öldüreceğini söyledi.
Derya'nın ‘Kimsin, benimle sorunun ne?’ şeklindeki sorularını yanıtsız bırakan zorba, ‘Seninle mahkemede görüşeceğiz’ dedikten sonra bir süre ortadan kayboldu.
Üniversite etkinliğinin afişini Twitter'da paylaşan zanlı, altına da "Ben de geleceğim" diye yazınca Derya'yı ölüm korkusu sardı.
O günden sonra Instagram'da ve okulun Telegram gruplarında Derya adına onlarca hesap açan şüpheli, Deepfake teknolojisini kullanarak müstehcen görüntülerdeki kadınların yüzünü genç kızın yüzüyle değiştirerek gerçekmiş gibi yayınladı.