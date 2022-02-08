Tuğba Özer eşi Gökmen Tanaçar ne iş yapıyor? Tosuncuk'un paralarını aklıyor iddiası

Yılbaşı gecesi alkollü sahneye çıktığı iddia edilen şarkıcı Tuğba Özerk hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Şarkıcı Tuğba Özerk'in Tosuncuk lakaplı dolandırıcının paralarını şirketleri üzerinden akladığı iddia edildi. MASAK tarafından yapılan açıklamaya göre şirketlerinde bir şüpheli hareketler tespit edildi. Peki Tuğba Özerk kimdir, kaç yaşında, şirketleri neler? Tuğba Özerk eşi iş insanı Gökmen Tanaçar kimdir?

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Tuğba Özerk'in adı yeni bir skandala daha karıştı. Yılbaşı gecesi sahneye alkollü çıktığı iddia edilen Tuğba Özerk'in adı şimdi de dolandırıcılık ile anılıyor. Günün konusu olan iddiaya göre Tosuncuk lakaplı dolandırıcının paralarını Tuğba Özerk'in şirketleri üzerinden akladığı iddia edildi. Bunun üzerine MASAK araştırma yaptı ve hesaplarda şüpheli hareketler tespit edildi. Peki Tuğba Özerk kimdir, kaç yaşında, şirketleri neler?

Emniyete, ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” diye ihbar geldi. MASAK’ın yaptığı incelemede Tuğba Özerk’in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edildi.

Tuğba Özerk eşi iş insanı Gökmen Tanaçar ile 2021 yılında 3. kez nikah masasına oturdu.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar geldi.

İhbarda, Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.

Hesap hareketleri şüpheli bulundu: Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu.

Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Tuğba Özerk kimdir:

4 Haziran 1980'de İzmir'de doğdu. Melih Özakat İlkokulu'na, Özel Çakabey Lisesi'nde ortaokula ve konservatuvarda liseye gitti. 7 yaşında okul hayatına başlamasıyla TRT ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nın çocuk korolarında müzik eğitimine başlaması aynı zamana denk gelir. İlk geri vokal deneyimini 12 yaşında Sezen Aksu'yla beraber 1992 yılında gerçekleştirdi. Sezen Aksu'nun yanında solo ve vokal çalışmaları devam ederken okul hayatı İzmir'de devam etmekteydi.

İlk TV programına yine Sezen Aksu'yla 1992 yılında TRT’de çıktı. Geri vokal çalışmalarının yanı sıra bu programda solo bir şarkı da seslendirmesi kamuoyunda büyük ilgi gördü. Büyük yetenek olarak lanse edilen Tuğba Özerk'in sahne ve müzik hayatı tam anlamıyla böyle başladı denilebilir. Okul hayatı bittikten sonra İstanbul’a taşınan sanatçı aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara geri vokal yaptı. Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 yılının Aralık ayında "Dün Gibi" adlı ilk solo albümünü çıkardı. Tuğba Özerk, ATV'nin uzun süredir yayın yapmış olduğu dizisi "Böyle mi olacaktı"da bir sene kadar rol aldı. İlk albümünde bir tane bestesi olan Özerk üç senelik boşlukta birçok besteye de imza attı. 6 Temmuz 2005 tarihinde 'Lo Lo Lo' adlı ikinci solo albümünü çıkardı.

Tuğba Özerk albümleri

Tuğba'dan Akustikler, Vo. 1 – 2020

Hergele – 2019

Ahirim Sensin – 2019

Fikret Şeneş Şarkıları – 2019

Hergele (Akustik) – 2019

Aynı Semtin Çocukları – 2016

Süslü Günah – 2017

Çocuk Diskosu – 2016

Derin Darbe – 2014

Kolay Değil – 2012

Aklımda Sen Varsın – 2011

Yıkıldı Duvarlarım – 2007

Tuğba Özerk – 2005

Tuğba Özerk şarkıları

Aşk Yarası (2003)

Lo Lo Lo (2005)

El Gibi (2006)

Yastık (2007)

Acı Hatıralar (2007)

Zar (2008)

Alışmak Sevmekten Zor (2008)

Eros (2009)

Bitter Çikolata (2009)

Makas (2009)

Gidesim Geldi (2010)

İlan (2011)

Aklımda Sen Varsın (2011)

Şeytanın Ortağı (2011)

Kolay Değil (2012)

Derin Darbe (2014)

Bu Gece (2015)

Aynı Semtin Çocukları (2016)

Başkasını Seviyorum (2016)

Gitme (2016)

Süslü Günah (2017)

Patron (2018)

Ahirim Sensin (2019)

Hergele (2019)