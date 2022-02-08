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Kocaeli'de inşaat alanında çalışan bekçi kabusu yaşadı! Hırsızlar tarafından bıçaklandı

Kocaeli'de inşaat alanında çalışan bekçi kabusu yaşadı! Hırsızlar tarafından bıçaklandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde inşaat halindeki binada görev yapan bekçi, hırsızlık amacıyla binaya girmeye çalışan şüpheliler tarafından bıçaklandı.

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Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi Sapancayolu Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık yapmak için inşaat alanına araç ile gelen şüpheliler, binanın bekçisi S.A.’yı darp edip bıçakladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilip bıçaklanan bekçi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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