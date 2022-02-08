'Dikkatli olun uzak durun' deyip Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı! İşte 2022 burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek'in 8 Şubat 2022 burç yorumları okuyanları şaşkına çevirdi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner bugünle ilgili şu uyarılarda bulundu: Mars ile Uranüs arasında destekleyici bir görünüm var, cuma gününe kadar etkili olacak; Mars oğlak burcunda- Uranüste boğa burcunda Bu aralar riskler almak, riski davranışlarda bulunmak için uygun olabilir. Özellikle iş ve parasal konularda alabiliriz bu riskleri
Özgürlüğümüzü kazanmak, kişisel rutinlerimizi kırmak, farklı ve değişik bir şeyler yapmak için uygun bir zaman dilimindeyiz. Yeni fikir ve projelere başlamak içinde oldukça güzel bir zaman.
Keza spora başlamak içinde uygundur. Enerjimizinm yükseleceği, kendimizi yapmak istediklerimiz için çok güzel motive edebileceğiz.
Bu aralar artan bir cinsel ihtiyaç, yükselen bir libidonuz olabilir. Ani bir çekimle başlayan ilişkiler olabilir. Bu aralar başlayan ilişkiler tutkulu olabilir. Bu çekim gücünü kaybedecek davranışlarda bulunmayın. Çünkü kalıcı olmayabilir...