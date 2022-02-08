'Dikkatli olun uzak durun' deyip Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı! İşte 2022 burç yorumları...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner bugünle ilgili şu uyarılarda bulundu: Mars ile Uranüs arasında destekleyici bir görünüm var, cuma gününe kadar etkili olacak; Mars oğlak burcunda- Uranüste boğa burcunda Bu aralar riskler almak, riski davranışlarda bulunmak için uygun olabilir. Özellikle iş ve parasal konularda alabiliriz bu riskleri