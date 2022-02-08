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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan flaş Putin açıklaması! Dünyayı rahatlatan sözler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan flaş Putin açıklaması! Dünyayı rahatlatan sözler

MOSKOVA'da dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron görüşmeye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Macron 'Putin'le görüşmemden şu sonucu çıkardım, Ukrayna'da gerilim daha fazla tırmandırılmayacak' dedi.

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Dün Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen Putin - Macron zirvesinin yankıları sürüyor. Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulmak için Moskova'ya gelen Macron Rus mevkidaşı ile 'mesafeli' bir görüşme gerçekleştirmiş görüşmeye 'uzun masa' damgasını vurmuştu. Pek çok yabancı gazetenin ti'ye aldığı görüntüler sosyal medyada da günün konusu olmuştu.

Ukrayna'da gerilim daha fazla tırmandırılmayacak
New York Post gazetesinin 'Senin tarafında hava nasıl?' sözleri ile ti'ye aldığı görüşme ile ilgili Macron'dan yeni açıklamalar geldi. Macron 'Putin'le görüşmemden şu sonucu çıkardım, Ukrayna'da gerilim daha fazla tırmandırılmayacak' dedi. Macron, Ukrayna lideriyle görüşmek üzere Kiev'e geldiğinde gazetecilere verdiği demeçte, bölgedeki tansiyon ile ilgili 'Herhangi bir tırmanma olmayacağını anladım' dedi.

İngiltere'den gözdağı tatbikatı

Öte yandan İngiliz askerleri, 6 Şubat'ta Rakvere yakınlarındaki Tapa Estonya ordu kampında EFP NATO operasyonunun bir parçası olarak büyük bir tatbikatta yer aldı. Tatbikat askeri uzmanlar tarafından NATO'nun Rusya'ya verdiği bir mesaj olarak nitelendirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Güneydoğu Avrupa'yı korumak ve Estonya'daki İngiliz savaş grubunu güçlendirmek için Typhoon savaşçılarını ve Kraliyet Donanması savaş gemilerini konuşlandırmayı düşündüğünü söyledi.

Rusya, işgal hazırlığını 2014'te de reddetmişti
Rusya'nın ise sınıra asker yığınağı devam ediyor. Kremlin her fırsatta bunun bir işgal hazırlığı olduğu iddiasını kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti. Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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