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Otomobil alacaklar dikkat! Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten çip krizine dair önemli açıklama

Otomobil alacaklar dikkat! Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten çip krizine dair önemli açıklama

Sıfır araba alma hayali kuranlar için kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel çip arz yetersizliklerinin 2022'nin ikinci yarısında hafiflemeye başlayacağını açıkladı.

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Otomotiv pazarı tüm dünyada ve Türkiye'de inişli çıkışlı bir yıl geçirdi. Koronavirüsün de etkisiyle yaşanan çip krizi, bulunurluk, hammadde, lojistik, kurlar nedenlerle satışlar beklenen düzeyde olmadı.

Bu kapsamda 2021 yılında dünyada 10,3 milyon aracın üretilememesine sebep olan çip krizinin bu yılın ikinci yarısına kadar sürmesi ve ortalama 4,8 milyon aracı etkilemesi bekleniyor.

Yılın ortasından itibaren hafifleyecek
Otomobil almak birçok kişi için hayal olurken Fitch Ratings’ten sevindiren bir haber geldi. Fitch, küresel çip arz yetersizliklerinin 2022'nin ikinci yarısında hafiflemeye başlayacağını savundu.

Bu iyileşmenin rekor düşük seviyelerdeki stoklara rağmen yaşanacağını savunan Fitch, bu beklentisine neden olarak artan kapasiteyi ve talebin hali hazırdaki yüksek seviyelerinden yavaşlaması potansiyeli yansıttığını vurguladı.

Çip üretimi Asya dışına kayıyor
Çip üreticilerinin 2021 yılından bu yana agresif şekilde kapasite artırımına gitmekte olduklarını belirten Fitch, çip üretiminin Asya dışına da kaymakta olduğunu, üreticilerin yurt içi kapasitenin tedarik zinciri riskini azaltmasını destekleyen ABD hükümeti ile ortaklık yapmakta olduklarını ifade etti.

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