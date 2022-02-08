Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AB'ye tepki: En az onun kadar sorumlusunuz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu Yunanistan'ın sebep olduğu göçmen krizi ve geri itme politikası nedeniyle tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu "19 mültecinin ölümünün sorumlusu Yunanistan'dır. Yunanistan'a ses çıkartmayan AB de en az onlar kadar sorumludur." açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu "Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor"ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

"İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na geçtiğimiz yıllarda Finlandiya'dan üst düzey katılım olmuştu. Bu kez Antalya'da bu toplantıyı gerçekleştirmek için öneride bulunduk, dostum Pekka da bunu kabul etti. Kendisini Antalya'da ağırlayacağız.

Helsinki-İstanbul arası uçuşlar 10'a çıkacak

Bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerimizi baştan sona ele aldık. Turizm önemli bir sektör. THY'nin Helsinki-İstanbul arasındaki uçuş sayısını daha önce 7'den 9'a çekmiştik. Önümüzdeki haftadan itibaren uçuş sayısı 10'a çıkacak.

Bugün Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. Biz Helsinki ruhunu AB ile ilişkilerimizde tekrar canlandırmak istiyoruz. Biz bu noktada üstümüze düşeni yapmaya hazırız.

Bölgesel konuları samimi bir şekilde ele aldık. PKK, YPG konusu, Libya konusu ve tabii ki Ukrayna konusunu konuştuk. Değerli dostuma son gelişmeleri aktardım.

Somali, Sudan dahil Afrika bölgesini değerlendirdik, görüş alışverişinde bulunduk. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mevzusu da yine masadaydı."