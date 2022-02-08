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Altın için bomba tahmin! 1800 dolardan 2150 dolara fırlayacak

Altın için bomba tahmin! 1800 dolardan 2150 dolara fırlayacak

Goldman Sachs stratejistleri, altının ABD'de faizlerin arttığı dönemde iyi performans gösterdiğini belirterek 1818 lira seviyelerinde seyreden doların onsunun 2022 sonunda 2.150 dolara ulaşacağını düşündüklerini söyledi.

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Goldman Sachs stratejistleri, yavaşlayan büyüme ve yükselen enflasyonun 2022 yılında altın için yatırım talebini artıracağını belirterek 12 aylık altın fiyatı tahminlerini ons başına 2.000 dolardan 2.150 dolara çıkardıklarını söyledi.

Genel yatırımcı beklentisinin aksine altının ABD’de faizlerin arttığı dönemde iyi bir performans gösterdiğini belirten Goldman stratejistleri, ABD büyümesindeki yavaşlama ve gelişen piyasaların dolar cinsinden alım güçlerindeki artış devam ettiği müddetçe altın fiyatlarının destek bulacağını vurguladı.

2021 yılında altının yüksek enflasyona karşı yeterince koruma sağlamadığını belirten stratejistler, bunun büyük oranda enflasyonun geçici olarak düşünülmesinden kaynaklandığını belirtti.

Altının jeopolitik risklere karşı da etkili bir koruma olduğuna değinen stratejistler, jeopolitik risklerin doğrudan ABD ekonomisine etkisi olmadığı sürece bu korumanın daha zayıf olabileceğini dile getirdi.

Altının risk iştahının düşük olduğu zamanlarda enflasyona karşı koruma sağladığını söyleyen stratejistler, Bitcoin’in ise risk iştahının yüksek olduğu zamanlarda enflasyona karşı koruma sağladığını ifade etti.

Goldman, “Büyümedeki yavaşlamadan kaynakalanan risklere karşı portföylerini korumaya almak isteyen yatırımcılar için altında uzun pozisyonlanmak şu anki makroekonomik ortamda en etkili yol” dedi.

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