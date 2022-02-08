Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yerli aşı Turkovac'ın yan etkilerini açıkladı! En çok görülen ağrı oldu

"Aşıları ilaçlardan farklı olarak hastalanmayalım diye uyguluyoruz." diyen Bilim Kurulu üyesi Kara, Turkovac'a büyük ilgi olduğunu söyledi ve aşının yan etkilerine dair önemli bilgiler paylaştı. Omicron için de konuşan Kara, "Omicron’da tepe noktasına ulaşması 6 hafta. İstanbul’da tepe noktasına ulaştı rakam aşağı inmeye başladı" dedi.

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Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı Turkovac, 81 ile dağıtıldı. Peki yerli aşıyla ilgili neler biliyoruz, son veriler neler, şu ana kadarki uygulamalardan gelen sonuçlar ne söylüyor? Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu Üyesi Kara'nın açıklaması şu şekilde;

Bizim için en kıymetli nokta istenmeyen etkileri. Aşıları ilaçlardan farklı olarak hastalanmayalım diye uyguluyoruz. Tüm Türkiye gerçekten bu konuda seferber olarak bu verilerin oluşmasında emek harcıyorlar. Verileri toplumumuzla paylaşmak önemli altını çizerek söyleyelim ilk aşı uygulama dönemimizde 150 bin kişiye yönelik aşı uygulanmıştı. Erişilen kişiler arasında yan etki olup olmadığı sorgulandığında aldığımız cevaplar bu şekilde.

Çok kıymetli bir veri. 3. günde değerlendirdiğimizde ilk günde ağrısı olanlar yüzde 24. Yani aşı olduktan sonra ağrı yüzde 24, bizim en çok gördüğümüz yan etki buydu.

Bu aşının gündelik yaşamı etkileyip etkilemediği soruluğunda binde bir kişide etkilediğine dair cevap aldık. En azından bizim aşı uygulanan bölgede sistemik dediğimiz ateş gibi şikâyetlerin çok yoğun olmadığı gösteriliyor. Halsizlik isteksizlik yüzde 8 civarında. "Hastaneye tekrar başvurmanızı gerektirecek bir şikâyetiniz oldu mu?" sorusunda çok olmadığını gördük.

Kaç kişi Turkovac yaptırdı?

Bunu söylemek için biraz erken söyleyeceğimiz rakamlar şöyle, çok fikir verici olmayacaktır erken veri olacaktır. 150 bin doz dağıtıldı ve çok hızlı tüketildi. 600 bin doz Türkiye genelinde dağıtıldı ve buna çok fazla ilgi var.

İlk dozunu Sinovac aşısı olup ardından Turkovac aşısı olanlar, 2 doz Biontech olup sonra Turkovac olanlar arasında elimizde verilerimiz var. Aşı uygulandıktan sonra elde ettiğimiz veriler var. Uygulama sonrasında antikor seviyesinde çok ciddi yükseliş oluyor. İster Mrna ister inaktif aşı olsun Turkovac'ın iyi cevap verdiğini gösteriyor.

"Turkovac olduktan sonra tekrar kovid olanlar" dememiz için biraz erken bu veri için mart ayına doğru bu veriyi paylaşma fırsatımız olacak. Üçüncü doz aşı ve hatırlatma aşıları çok kıymetli. Son aşı dozunuzdan 3 ay geçtikten sonra antikor seviyenizi yükseltmeniz gerekiyor.

Omicron’un bulaşıcılığı çok yüksek. Omicron’da tepe noktasına ulaşması 6 hafta. İstanbul’da tepe noktasına ulaştı rakam aşağı inmeye başladı

Eskişehir’de de benzeri görüyoruz ama Ankara ve İzmir'de yükseldiğin görüyoruz. Bir kişi 12-14 kişiye bulaştırıyor. Omicron kışın yaşadığımız hastalıklara daha yakın seyrediyor. Özellikle altta hastalığı olanlarda kendi hastalıklarının artmasına sebep oluyor. Omicron hafif geçiriliyor gibi düşünmeyelim. Artçıl etkileri ağır olabiliyor. Korunmak için bu dönemde mesafeye maskeye yüzde yüz uymamız gerekiyor.