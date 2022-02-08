BIST 2.004
DOLAR 13,66
EURO 15,58
ALTIN 797,46
HABER /  SAĞLIK
ADV Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yerli aşı Turkovac'ın yan etkilerini açıkladı! En çok görülen ağrı oldu

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yerli aşı Turkovac'ın yan etkilerini açıkladı! En çok görülen ağrı oldu

"Aşıları ilaçlardan farklı olarak hastalanmayalım diye uyguluyoruz." diyen Bilim Kurulu üyesi Kara, Turkovac'a büyük ilgi olduğunu söyledi ve aşının yan etkilerine dair önemli bilgiler paylaştı. Omicron için de konuşan Kara, "Omicron’da tepe noktasına ulaşması 6 hafta. İstanbul’da tepe noktasına ulaştı rakam aşağı inmeye başladı" dedi.

Abone ol

Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı Turkovac, 81 ile dağıtıldı. Peki yerli aşıyla ilgili neler biliyoruz, son veriler neler, şu ana kadarki uygulamalardan gelen sonuçlar ne söylüyor? Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu.  Bilim Kurulu Üyesi Kara'nın açıklaması şu şekilde;

Bizim için en kıymetli nokta istenmeyen etkileri. Aşıları ilaçlardan farklı olarak hastalanmayalım diye uyguluyoruz. Tüm Türkiye gerçekten bu konuda seferber olarak bu verilerin oluşmasında emek harcıyorlar. Verileri toplumumuzla paylaşmak önemli altını çizerek söyleyelim ilk aşı uygulama dönemimizde 150 bin kişiye yönelik aşı uygulanmıştı. Erişilen kişiler arasında yan etki olup olmadığı sorgulandığında aldığımız cevaplar bu şekilde.

Çok kıymetli bir veri. 3. günde değerlendirdiğimizde ilk günde ağrısı olanlar yüzde 24. Yani aşı olduktan sonra ağrı yüzde 24, bizim en çok gördüğümüz yan etki buydu.

Bu aşının gündelik yaşamı etkileyip etkilemediği soruluğunda binde bir kişide etkilediğine dair cevap aldık. En azından bizim aşı uygulanan bölgede sistemik dediğimiz ateş gibi şikâyetlerin çok yoğun olmadığı gösteriliyor. Halsizlik isteksizlik yüzde 8 civarında. "Hastaneye tekrar başvurmanızı gerektirecek bir şikâyetiniz oldu mu?" sorusunda çok olmadığını gördük.

Kaç kişi Turkovac yaptırdı?
Bunu söylemek için biraz erken söyleyeceğimiz rakamlar şöyle, çok fikir verici olmayacaktır erken veri olacaktır. 150 bin doz dağıtıldı ve çok hızlı tüketildi. 600 bin doz Türkiye genelinde dağıtıldı ve buna çok fazla ilgi var.

İlk dozunu Sinovac aşısı olup ardından Turkovac aşısı olanlar, 2 doz Biontech olup sonra Turkovac olanlar arasında elimizde verilerimiz var. Aşı uygulandıktan sonra elde ettiğimiz veriler var. Uygulama sonrasında antikor seviyesinde çok ciddi yükseliş oluyor. İster Mrna ister inaktif aşı olsun Turkovac'ın iyi cevap verdiğini gösteriyor.

"Turkovac olduktan sonra tekrar kovid olanlar" dememiz için biraz erken bu veri için mart ayına doğru bu veriyi paylaşma fırsatımız olacak. Üçüncü doz aşı ve hatırlatma aşıları çok kıymetli. Son aşı dozunuzdan 3 ay geçtikten sonra antikor seviyenizi yükseltmeniz gerekiyor.

Omicron’un bulaşıcılığı çok yüksek. Omicron’da tepe noktasına ulaşması 6 hafta. İstanbul’da tepe noktasına ulaştı rakam aşağı inmeye başladı

 Eskişehir’de de benzeri görüyoruz ama Ankara ve İzmir'de yükseldiğin görüyoruz. Bir kişi 12-14 kişiye bulaştırıyor. Omicron kışın yaşadığımız hastalıklara daha yakın seyrediyor. Özellikle altta hastalığı olanlarda kendi hastalıklarının artmasına sebep oluyor. Omicron hafif geçiriliyor gibi düşünmeyelim. Artçıl etkileri ağır olabiliyor. Korunmak için bu dönemde mesafeye maskeye yüzde yüz uymamız gerekiyor.

İlgili Haberler
Bakan Fahrettin Koca müjdeledi: Artık 81 ilde! Türkiye 7 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hava buz kesecek ısı 8 derece birden düşecek! Meteoroloji 55 ilde alarm verdi fena geliyor: İstanbul Ankara İzmir
Foto Galeri Hava buz kesecek ısı 8 derece birden düşecek! Meteoroloji 55 ilde alarm verdi fena geliyor: İstanbul Ankara İzmir Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AÖF ders ekle/sil bahar dönemi 2022 kayıt yenileme ekranı-2. dönem
AÖF ders ekle/sil bahar dönemi 2022 kayıt yenileme ekranı-2. dönem
Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!
Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan flaş Putin açıklaması! Dünyayı rahatlatan sözler
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan flaş Putin açıklaması! Dünyayı rahatlatan sözler
Otomobil alacaklar dikkat! Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten çip krizine dair önemli açıklama
Otomobil alacaklar dikkat! Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten çip krizine dair önemli açıklama
30 TL'ye satılıyor! Covid-19 ve soğuk algınlığının ilacına talep patladı
30 TL'ye satılıyor! Covid-19 ve soğuk algınlığının ilacına talep patladı
Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı
Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı
Hızır orucu rüyası nasıl görülür nasıl niyet edilir? Hızır orucu rüya duası
Hızır orucu rüyası nasıl görülür nasıl niyet edilir? Hızır orucu rüya duası
Ukrayna Rusya ile eşzamanlı tatbikat yapacak
Ukrayna Rusya ile eşzamanlı tatbikat yapacak
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji Uzmanı Esra Bayhan canlı yayında saati duyurdu
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji Uzmanı Esra Bayhan canlı yayında saati duyurdu
Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'alternatif varsa caiz değil' dediği domuzdan insana kalp naklinde son durum: 1 aylık süre...
Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'alternatif varsa caiz değil' dediği domuzdan insana kalp naklinde son durum: 1 aylık süre...