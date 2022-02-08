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İstanbul Halk Ekmek Fabrikası'nın elektrik faturasını paylaştı: Durum vahim!

İstanbul Halk Ekmek Fabrikası'nın elektrik faturasını paylaştı: Durum vahim!

İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, halk ekmek fabrikalarına gelen faturaları tek tek paylaştı. 3 ay önce gelen faturaları da ortaya koyunca aradaki farklar dikkat çekti. Nama, halk ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'na gelen 755 bin liralık elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı ve “Maalesef durum çok vahim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'nın eylül ve ocak aylarına ait faturalarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 

Zam kaçınılmaz!
Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Nama artık bu faturalara dayanamadıklarını ve zam geleceğini şu sözlerle söyledi "Üzülerek söylüyorum ki artık dayanamıyoruz artık zam kaçınılmaz" dedi.

Özgen Nama'nın paylaştığı faturalara göre Halk Ekmek Fabrikası'nın elektrik faturası son 4 ayda 3 kattan fazla artış gösterdi. Nama'nın paylaşımına göre 11 Ekim 2021 son ödeme tarihli elektrik faturası 202 bin 974 lira 80 kuruş olarak gelmişti. Ancak yeni tarifenin geçerli olduğu bu yılda ise fabrikanın 16 Şubat 2022 son ödeme tarihli faturası 755 bin 127 lira 20 kuruş oldu.

Kartal Halk Ekmek Fabrikası'nın da faturasını paylaşan Nama şunları söyledi:
"Kartal Halk Ekmek fabrikasının da faturalarını halkımızın taktirlerine sunuyorum, İşte, Eylül-Ocak faturalarının arasındaki o korkunç fark! Tüm maliyetlerimiz 3 katına çıktı, İBB 4 aydır 2₺ olması gereken ekmeğe zam yapmamak için çok direndi. Artık dayanamıyoruz!"

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