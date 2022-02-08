Franca Cumhurbaşkanı Macron, Putin'in uzun masasından sonra Zelenskiy'nin yuvarlak masasında

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizini ele almak üzere Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizine yönelik diplomasi trafiğini sürdürüyor. Macron, dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün Ukrayna'ya geçti. Başkent Kiev'e gelen Macron, Mariinsky Sarayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kapıda karşılandı. Karşılamanın ardından iki lider yüz yüze görüşmeye geçti.

Putin ile Macron arasında dün 5 saat süren görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki kriz ve Rusya'nın Batılı ülkelerle yaşadığı gerilim ele alınmıştı.