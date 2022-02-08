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Balıkesir'de Cinayet şüphelisi 5 yıl sonra baba evinde yakalandı

Balıkesir'de Cinayet şüphelisi 5 yıl sonra baba evinde yakalandı

Balıkesir’de 2017 yılında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili firari olarak aranan cinayet şüphelisi 5 yıl sonra babasının evinde yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’de Aralık 2017’de Atatürk Mahallesi Işık Sokakta iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada Erdinç Ö. isimli şahıs silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay tarihinde polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına altı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıslardan ikisi tutuklanırken, serbest kalan 1 kişinin kararı ise Yargıtay tarafından bozularak 14 yıl hapis cezası verildi.

Hakkında verilen ceza sonrası firari duruma geçen ve kasten öldürme suçundan aranan Emin P. (23) isimli şahıs Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası saklandığı babasının evinde yakalandı. Hastaneye sağlık kontrolü için götürülen Emin P. ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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