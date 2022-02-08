Saadet Partili Karaduman'ın İsrail paylaşımına Cübbeli Ahmet'ten yanıt: Kimi kandırıyorsunuz

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın İsrail ile normalleşme girişimlerini ihanet olarak görmesine Cübbeli Ahmet’ten "Biz de buna katılıyoruz ama Saadet'in HDP ile birlikteliği ne anlama geliyor. HDP ve PKK'nın arkası Siyonizm'e dayanmıyor mu, kimi kandırıyorsunuz!" yanıtı geldi.

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Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsrail ile yapılacak normalleşme üzerinden tepki gösterdi.

Meclis'te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Abdülkadir Karaduman, "İsrail'le yapılacak herhangi bir anlaşma; toprakları gasp edilen, evleri yağmalanan mazlum Filistin halkı özelinde bütün Müslümanlara ihanettir. İsrail bir terör devletidir ve coğrafyamız için en büyük tehdittir." şeklinde konuştu.

Cübbeli Ahmet: Bu milleti saf mı sanıyorsunuz?

Abdulkadir Karaduman'ın bu sözlerine kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sert tepki gösterdi. ‘Cübbeli Ahmet’ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dinime söven bari müselmân olsa" ifadesini kullandı. ‘Cübbeli Ahmet’ paylaşımına şu sözlerle devam etti:

“Abdulkadir Karaduman namındaki Saadet vekili İsrail’le barışmanın tehlikeli olacağından bahsediyor. Biz de buna katılıyoruz ama Saadet'in HDP ile birlikteliği ne anlama geliyor. HDP ve PKK'nın arkası Siyonizm'e dayanmıyor mu, kimi kandırıyorsunuz! Bu millet sizin hamasi nutuklarınıza aldanacak kadar saf değildir! Bu milleti saf mı sanıyorsunuz?

"İran’ın Suriye’de bulunmasını savunan da sen değil misin?"

İran’ın 1200 senedir Yahudi’yle barışık olduğuna dair ilmî ve Arabî kitapları okumaktan âciz kaldı isen bu konuyu delilleriyle açıklayan Sabir Meşhur’un videolarına da mı ulaşamadın? Artık bu millet sizin gibi İrancı saadetiz Saadetçilerin, Yahudi’yle muharip gibi görünüp Yahudi’yle müttefik olan ve bugüne kadar hiçbir Siyonist’le çarpışmayıp sâdece Müslümanlarla savaşan ve onların vatanlarını işgal eden İran’la dost olmasının Ehl-i Sünnet’e ve devletimize ne büyük hainlik anlamına geldiğini idrak etmiştir. Dolayısıyla siz bizi değil başkalarını kandırmaya uğraşın.”

Karaduman'dan yanıt

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Ahmet Mahmut Ünlü’ye, şair Cahit Zarifoğlu’nun şiiri ile cevap verdi.



‘Cübbeli Ahmet’in adını kullanmayan Karaduman, sosyal medya hesabından Zarifoğlu’nun şu dizelerini paylaştı:

“Bir deli akıl çırpınıyor aramızda;

Rızık korkusu, can korkusu, baş mesele.

Çıplan dünyadan, çıplan ve gövdenden

O büyülü çiçekleri yol, arın bir kere.

Başını eğmiş zalimleri dinlersin;

Dersin, ‘lokmam ellerinde.’

Filistin bir sınav kâğıdı,

Her mü’min kulun önünde.”