BIST 1.998
DOLAR 13,60
EURO 15,54
ALTIN 795,98

Görme engelli buzağıya adeta bebek gibi bakılıyor altını hasta beziyle bağlıyor

Anadolu Ajansı
Görme engelli buzağıya adeta bebek gibi bakılıyor altını hasta beziyle bağlıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Nursel Akkaya, ineğinin 20 gün önce prematüre dünyaya getirdiği görme engelli buzağıya adeta bebeği gibi özenle bakıyor.

Görme engelli buzağıya adeta bebek gibi bakılıyor altını hasta beziyle bağlıyor

İğde Mahallesi'nde çiftçilik yapan Akkaya, 20 gün önce prematüre doğan ve gözleri görmeyen erkek buzağıyı yaşatabilmek için ahırdan evine götürdü.

111
Görme engelli buzağıya adeta bebek gibi bakılıyor altını hasta beziyle bağlıyor

Yıkayarak temizlediği buzağıyı, evinin bir odasında oluşturduğu alana yerleştiren ve "Karaboncuk" adını veren Akkaya, AA muhabirine, buzağının anormal duruşundan şüphelenerek veteriner çağırdıklarını ve görme engelli olduğunun tespit edildiğini söyledi.

211
Görme engelli buzağıya adeta bebek gibi bakılıyor altını hasta beziyle bağlıyor

Bunun üzerine ahırda bakımın güç olacağını düşünerek buzağıyı eve götürdüğünü anlatan Akkaya, Karaboncuk'a evladı gibi baktığını dile getirerek, şöyle konuştu:

311
Görme engelli buzağıya adeta bebek gibi bakılıyor altını hasta beziyle bağlıyor

20 gündür bizimle aynı odada kalıyor: "Erken doğum sebebiyle veteriner çağırdık. Veteriner, muayene ettikten sonra ahırda yaşayamayacağını söyledi. Biz de evde bakmaya karar verdik. 20 gündür bizimle aynı odada kalıyor. Vücudunda yaralar vardı, ilaçlarını uyguluyoruz. 

411