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Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs şoku!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs şoku!

Bu akşam Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Gökhan ve Cenk'ten sonra 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı. Edinilen bilgilere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Bugün akşam oynanacak maçta görev alamayacak 3 futbolcu, cumartesi günkü Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

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