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Cihangir Ceylan evli mi eşi ve çocuğu kimdir? Cihangir Ceyhan eşi Fatma Ceylan kimdir?

Cihangir Ceylan evli mi eşi ve çocuğu kimdir? Cihangir Ceyhan eşi Fatma Ceylan kimdir?

Kanal D dizisi Camdaki Kız'da Hayri karakteri ile alkış toplayan başarılı oyuncu Cihangir Ceylan'ın Fatma Ceylan ile evli olduğu ve 1 yaşına giren oğlu olduğu son paylaşımı ile ortaya çıktı. Özel hayatı hakkında hiç konuşmayan 33 yaşındaki Cihangir Ceylan Fatma Ceylan ile evli ve 1 yaşına giren İlhan Cihangir adında bir oğlu var?

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Birçok dizide rol alan yıldızı Çukur dizisi ile parlayan ve son günlerde Camdaki Kız'da Hayri karakteri ile alkış toplayan Cihangir Ceylan'ın evli olduğu ortaya çıktı. Bir erkek çocuk babası olan Cihangir Ceylan son instagram paylaşımında ailesini ilk kez gösterdi. Fatma Ceylan ile evli olan Cihangir Ceylan, eşini ilk kez paylaştı. 

Cihangir Ceylan oğlunun doğum gününü böyle paylaştı: 

İlhan Cihangir’imiz 1 yaşında 🧿 Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin 🙏🏻

Cihangir Ceylan kimdir: 

ihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.

Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

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