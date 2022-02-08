BIST 2.007
DOLAR 13,66
EURO 15,58
ALTIN 797,85
HABER /  DÜNYA
ADV Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!

Çin'de 4 dakikada sonuç veren Kovid 19 testi geliştirildi

Çin'de 4 dakikada sonuç veren Kovid 19 testi geliştirildi

Çinli bilim insanları, dört dakikada doğru sonuç veren yeni bir Kovid-19 testi geliştirdiklerini belirtti.

Abone ol

Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Şanghay'daki Fudan Üniversitesinden araştırmacılar, sürüntülerden genetik materyali analiz etmek için mikroelektronik sensörler geliştirdiklerini ve bu sensörler sayesinde zaman alan Kovid-19 testlerine olan ihtiyacın azalabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, Kovid-19'a yol açan Sars-CoV-2'nin tespiti için taşınabilir bir prototip cihaza elektromekanik bir biyosensör entegre ettiklerini belirterek bu sayede cihazın virüsü dört dakikada tespit ettiğini vurguladı.

Geliştirilen testin Şanghay'da Kovid-19'a yakalanan 33 kişi üzerinde denendiği ve sonuçların bu kişilere daha önce yapılan PCR testleriyle tamamen uyumlu olduğu belirtildi. Testin ayrıca ateş ve grip belirtileri gösteren ancak Kovid-19 olmayan 54 kişiye de yapıldığı ve burada da "yanlış pozitif" sonuç alınmadığı ifade edildi.

Fudan Üniversitesinden araştırmacılar, yeni test sayesinde güvenilir sonuca sadece 4 dakikada ulaşıldığını dile getirdi.

Bilim insanları, yöntemlerinin hız, kullanım kolaylığı, yüksek hassasiyet ve taşınabilirlik sunduğunu vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Üniversite okurken HDP'liler kaçırdı! Acılı anne oğlunu HDP’den istiyor
Üniversite okurken HDP'liler kaçırdı! Acılı anne oğlunu HDP’den istiyor
Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!
Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!
YKS 2022 başvurusu ücreti kaç para, hangi bankaya ödeme yapılacak?
YKS 2022 başvurusu ücreti kaç para, hangi bankaya ödeme yapılacak?
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs şoku!
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs şoku!
Türkiye'de bir ilk! Her ay 500 TL destek ödemesi yapılıyor: Yararlanmak için tek şart var
Türkiye'de bir ilk! Her ay 500 TL destek ödemesi yapılıyor: Yararlanmak için tek şart var
Donald Trump, Kim Joung-un'un yazdığı 'aşk mektuplarını' yanında götürmüş!
Donald Trump, Kim Joung-un'un yazdığı 'aşk mektuplarını' yanında götürmüş!
Ankara Hızır orucu kaçta açılıyor 2022 iftar saati kaçta?
Ankara Hızır orucu kaçta açılıyor 2022 iftar saati kaçta?
Rayane Aabid Kasımpaşa’ya imza attı
Rayane Aabid Kasımpaşa’ya imza attı
Cihangir Ceylan evli mi eşi ve çocuğu kimdir? Cihangir Ceyhan eşi Fatma Ceylan kimdir?
Cihangir Ceylan evli mi eşi ve çocuğu kimdir? Cihangir Ceyhan eşi Fatma Ceylan kimdir?
İBB’nin köprü inşaatı yarıda kaldı derenin taşmasıyla seralar su altında kaldı
İBB’nin köprü inşaatı yarıda kaldı derenin taşmasıyla seralar su altında kaldı