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Daire bomba gibi patlamıştı olayla ilgili Üsküdar Belediyesi'nden açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Daire bomba gibi patlamıştı olayla ilgili Üsküdar Belediyesi'nden açıklama

Üsküdar Belediyesi, ilçedeki 3 katlı binada meydana gelen patlamanın ardından yıkımı gerçekleştirilen bina ile toplam 5 yapıda 43 bağımsız birim nüfusunun tahliyesinin yapıldığını bildirdi.

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Belediyeden yapılan açıklamada, Üsküdar Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'taki söz konusu yapıda gerçekleşen patlama sonrasında binada yaşayanların can güvenliklerinin sağlanması amacıyla derhal çevredeki otellere yerleştirildiği belirtildi.

Ağır hasar gören binanın, gerekli önlemlerin alınmasının ardından Üsküdar Belediyesi tarafından hızlı reaksiyon gösterilerek yıkıldığı aktarılan açıklamada, bu sırada can güvenliği önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi.

"Tahliye edilen diğer 4 bina için altyapı hizmetleri hızla sağlanıyor"
Belediyenin patlamadan etkilenen çevre binalarda yenilenme çalışmalarını hemen başlattığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elde edilen tespitlerin bina ve dairelerde ivedi onarım süreci gerektirmesi sebebiyle Üsküdar Belediyesi, yıkımı gerçekleştirilen bina ile birlikte toplam 5 yapıda 43 bağımsız birim nüfusunun tahliyesini gerçekleştirdi. Bunlardan 13 tanesi yıkımı yapılan taşınmazda bulunmakta olup kalan 4 binada 30 bağımsız birim için bu sabah tekrar teknik personelce inceleme yapıldı. Bu binalarda patlamadan dolayı herhangi bir temel ve yapısal hasar görülmediği tespit edildi. Daire içi taşıyıcı olmayan duvar, pencere ve çatı bölümlerinde meydana gelen hasarlarla ilgili gerekli tespitler yapıldı ve onarıma süratle başlandı. Tahliye edilen diğer 4 bina için altyapı hizmetleri hızla sağlanıyor. Taşınmaz maliklerinin dairelerine yerleşimleri de bugün öğle saatleri itibarıyla başladı. Patlama nedeniyle hasar meydana gelen ve sonrasında yıkımı gerçekleştirilen binanın 1 yıl içinde yeniden yapılıp hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor."

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