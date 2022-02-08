Bakan Nureddin Nebati: Enflasyon yabancıların anlayamayacağı sebepten yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yabancı yatırımcılarla bu defa Londra'da buluştu. Nebati'nin yabancı yatırımcılara enflasyonun yükselmesiyle ilgili olarak 'yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini' söylediği belirtildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar ve girişim sermayesi yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nebati şunları söyledi: "Londra’da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz."