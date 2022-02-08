Bakan Nureddin Nebati: Enflasyon yabancıların anlayamayacağı sebepten yükseldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yabancı yatırımcılarla bu defa Londra'da buluştu. Nebati'nin yabancı yatırımcılara enflasyonun yükselmesiyle ilgili olarak 'yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini' söylediği belirtildi.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar ve girişim sermayesi yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nebati şunları söyledi: "Londra’da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz."
Yabancıların anlayamayacağı sebepten yükseldi
Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da gerçekleştirdiği toplantıda yabancı yatırımcılara Türkiye’deki enflasyonun 'yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini' söylediğini belirtti.
Kaynaklara göre Nebati hafta sonu Dolar/TL kuruyla uyumlu enflasyon için yeni önlemler ile yastık altı altın için yeni adımlar açıklanacağı bilgisini verdi.