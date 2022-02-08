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Tekirdağ'da otomobil sel sularına kapıldı! Araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'da otomobil sel sularına kapıldı! Araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücüsü hastaneye kaldırıldı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bir otomobil sel sularına kapıldı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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M.D'nin kullandığı 39 DH 779 plakalı otomobil, Edirköy Mahallesi'nde köprüden geçmeye çalıştığı sırada taşan dere suları nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü M.D, sağlık ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan aşırı yağış nedeniyle Ergene Deresi de taştı.

Jandarma ekipleri derenin bulunduğu köprüyü araç ve yaya trafiğine kapatırken, suya kapılan otomobilin çıkartılması için çalışma başlatıldı.

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