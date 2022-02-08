Ekrem İmamoğlu'dan Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan inşaatla ilgili açıklama: İnşaat mühürlendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan inşaatın mühürlendiğini duyurdu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan ve sosyal medyada tepki toplayan yurt inşaatı hakkında açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz" dedi.