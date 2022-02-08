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Ekrem İmamoğlu'dan Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan inşaatla ilgili açıklama: İnşaat mühürlendi

Ekrem İmamoğlu'dan Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan inşaatla ilgili açıklama: İnşaat mühürlendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan inşaatın mühürlendiğini duyurdu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan ve sosyal medyada tepki toplayan yurt inşaatı hakkında açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz" dedi.

Fedakarlığa hazırız demişlerdi

İlim Yayma Vakfı, tarihi Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen yurt binası inşaatına yönelik tepkilerin sürmesi üzerine bir açıklama yaptı. Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.

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