MİT'in yakaladığı Hablemitoğlu suikastçisi Nuri Gökhan Bozkır için karar
Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında MİT tarafından Ankara Adliyesi'ne getirilen Nuri Gökhan Bozkır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Abone ol
Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, Ukrayna'dan yakalanarak Türkiye'ye getirilen cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından 'Silahlı Örgüt Üyeliği' ve 'Tasarlayarak Adam Öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.