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Benzinli motor üretimini durduracaklar! Otomobil devinden flaş karar

Benzinli motor üretimini durduracaklar! Otomobil devinden flaş karar

Japon otomotiv devi Nissan, otomobil endüstrisinin hızla elektrikli araçlara yönelmesi ve katı emisyon standartları nedeniyle 2025’te Avrupa pazarına benzinli motor üretimine son vereceğini duyurdu.

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Elektrikli araç sektöründe rekabet karbon emisyonu standartlarını karşılayabilmek adına gün geçtikçe artarken, Japon otomotiv devi Nissan'dan kritik bir adım geldi.

Avrupa pazarına yönelik benzinli motor üretimini durduracaklar
Nissan Operasyon Direktörü Ashwani Gupta yaptığı açıklamada, Avrupa pazarına yönelik benzinli motor üretimine son verileceğini duyurdu. Kararın, 2025'te yürürlüğe girecek ve Avrupalı tüketicilerin elektrikli araçlara benzinlilere göre daha ucuza sahip olmasının önünü açacak düzenlemeler uyarınca alındığı belirtilirken, şirketin 2026 yılına dek Avrupa pazarındaki araçların yüzde 75'inin, 2030'a kadar ise tamamının elektrikli olmasını hedeflediği aktarıldı.

Diğer pazarlar konusunda bilgi verilmedi
Avrupa pazarı dışındaki diğer önemli pazarlar için benzinli motor üretiminin ne zaman sona ereceği konusunda bilgi vermeyen Gupta, talep olduğu sürece üretimin bir süre daha devam edeceğini ifade etti.
Nissan, Renault ve Mitsubishi ittifakı elektrikli araç üretimi için adım atmıştı.

Nissan, Renault ve Mitsubishi ittifakı tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, elektrikli araç teknolojilerine önümüzdeki 5 yıl içinde 23 milyar euro (yaklaşık 26 milyar dolar) yatırım yapılacağı bildirilmiş, dev ortaklık 2030 yılına kadar 35 elektrikli araç modelini piyasaya süreceğini duyurmuştu. An itibariyle yüzde 60 olan ortak platform kullanım oranının ise 2026 yılına dek yüzde 75’e çıkarılacağı ifade edilmişti.

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