Oturuşuyla dikkat çeken Fransız gazeteci Putin'i kızdırdı

Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında oturuşuyla dikkat çeken Fransız bir gazetecinin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim hakkındaki sorusu Putin'i kızdırdı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin yankıları sürüyor. Putin'in Macron'u oturttuğu masa ve daha sonra eli cebinde uğurlaması, dünya kamuoyunu gün boyunca meşgul etti. Putin, ayrıca Kremlin'de Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Kiev- Moskova hattında savaş çıkacağı söylentileri gündemdeki gündemdeki yerini korurken Putin'in basın toplantısı sırasında bir hayli gergin olduğu gözlendi.

Gazetecinin "Rusya- Nato savaşı istiyor musunuz?" sorusuna kızdı

Putin, basın toplantısı sırasında oturuşuyla dikkat çeken Fransız gazetecinin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin sorusuna da kızdı. "NATO ile savaşa mı gireceğiz?" sorusunu yönelten Putin, gazeteciyi işaret ederek, "Sana sormak isterim. Bu savaşı istiyor musun? Okurların, izleyicilerin Rusya ile NATO arasındaki bu savaşı istiyor mu?" ifadelerini kullandı.

Askeri güçlerinin Nato ile kıyaslanamayacağını savundu

Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalini de değerlendiren Putin, "Askeri yollarla Kırım'a dönmeye karar verirlerse Avrupa ülkeleri otomatik olarak Rusya ile savaşa girer" dedi.

"Biz nükleer süper gücüz, savaşta kazanan olmaz"

Rusya'yı "nükleer süper güç" olarak tanımlayan Vladimir Putin, olası bir savaşın kazananı olmayacağını sözlerine ekledi.