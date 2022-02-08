ABD'den Rusya'nın Ukrayna'yı işgali an meselesi açıklamasında geri adım

Beyaz Saray'ın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı da "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali an meselesi" açıklamasını farklı bir yorumla geri almaya çalıştı.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken ABD'nin konuya ilişkin bazı açıklamalarını değiştirme çabaları dikkati çekti. Günlük basın toplantısında yönetimin 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının an meselesi' olduğunu ifade ettiğini ve buna ne kadar kaldığına ilişkin soruya yanıt veren Dışişleri Sözcüsü Ned Price, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir zaman saldırının an meselesi olduğunu söylemedik. Şayet Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin işgale karar verirse kuvvetlerini bunu her an yapabilecek bir pozisyona getirdiğini söyledik. Bu bir gün olur, iki hafta olur ama o noktaya varmışlar. Yani oradaki 'an meselesi' kaçınılmaz son anlamına geliyor."

"Yönetimden kimse işgal an meselesidir demedi mi diyorsunuz yani?" sorusuna ise Price, "Potansiyel olarak an meselesidir" demiş olabileceklerini iddia etti. Price, "Eğer işgal an meselesi olsaydı, diplomasiye ve diyaloğa öncelik vermezdik" iddiasında bulundu.