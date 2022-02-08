Pfizer'den koronavirüs aşısıyla ilgili flaş tahmin! Rekor düzeyde gelir bekleniyor

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, bu yıl 32 milyar dolarlık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve 22 milyar dolarlık antiviral koronavirüs tedavi hapı Paxlovid satmayı beklediğini belirterek 2022'de rekor düzeyde gelir elde edeceğini tahmin ediyor.

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer, 2022 yılına ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili ciro tahminini 32 milyar dolara çıkardı. Daha önceden tahminler 29 milyar dolar şeklindeydi. Şirket antiviral koronavirüs tedavi hapı Paxlovid'den ise 22 milyar dolarlık ciro bekliyor.

2022'de 4 milyar doz aşı satacağını öngören Pfizer, geçen yıl 3 milyar dolar aşı satmıştı. Pfizer tarafından Kovid-19 hapı olan Paxlovid'den ise bu yıl en az 120 milyon kutu üretilmesi bekleniyor.

Hisse başına kazancı 1,08 doları buldu

Dördüncü çeyrek ve 2021 yılı mali sonuçlarını da açıklayan Pfizer, dördüncü çeyrekte cirosunun 23,8 milyar dolar, net karının 3,39 milyar dolar, düzeltilmiş hisse başına karının 1,08 dolar olduğunu duyurdu. 2021 yılının tamamında ciro 81,3 milyar dolara ulaştı. Düzeltilmiş hisse başına kar 4,42 dolar seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılında toplam cirosunun 98-102 milyar dolar arasında olmasını beklediğini belirtti.