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Şenol Güneş: Beşiktaş ile anlaşmadım

Şenol Güneş: Beşiktaş ile anlaşmadım

Beşiktaş ile adı anılan teknik direktör Şenol GÜneş, "Benim yazılıp çizilenlerden ne haberim var ne de alakam... Ortada bir anlaşma filan yok." ifadelerini kullandı.

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Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta yola Önder Karaveli ile devam edilse de yeni teknik direktör iddiaları konuşuluyor.

Hatta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş ile anlaştığı iddia edildi.

Konuyla ilgili Şenol Güneş, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.

"Ortada anlaşma yok"
Işık, Şenol Güneş ile konuştuğunu belirterek deneyimli hocanın, "Benim yazılıp çizilenlerden ne haberim var ne de alakam... Ortada bir anlaşma filan yok. Ayrıca şu anda Beşiktaş’ın bir hocaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum.” ifadelerini kullandığını söyledi.

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