Türkiye 8 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 452 bin 363 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 143 milyon 303 bin 935'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Şubat 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 82 bin 168 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Dün İstanbul'da yaptığımız incelemeler yoğun bakımda tedavi gören hastaların yüzde 90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık yüzde 88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. Bu iki bilgi tüm illerimizde hepimiz için uyarıcıdır. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır" değerlendirmesinde bulundu.