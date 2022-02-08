Holimax’ten turizm sektöründe ilk QR kodlu reklam filmi!

Dijital dünyanın hızına ayak uydurmaya çalışan markalar, teknolojinin imkanlarından faydalanarak tüketicilerin hızlı alışveriş yapmasına olanak sağlıyor. Türkiye’nin en genç turizm markası Holimax, 1 Şubat’ta yayınlanmaya başlayan reklam filminde Türkiye’de ilk defa turizm sektöründe QR Kodlu alışverişi ön plana çıkardı.

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Pandemi döneminde hayatımıza giren kare kodlar günden güne kullanımı yaygınlaşan bir özellik olarak ön plana çıkıyor. 2022 yaz sezonu hazırlıklarını tamamlayan Holimax, yeni sezon için fırsatları anlattığı reklam filminde QR Kod teknolojisini merkezine koyarak reklam

çeken ilk marka oldu. “Arkadaşını getir, tüm indirimlere ek yüzde 50’ye varan indirim kazan” mottosuyla çekilen filmin başrolünü ünlü oyuncu Hakan Bilgin üstlendi. 2 ayrı reklam filmiyle anlatılması planlanan kampanyanın ilk filminde, Hakan Bilgin elinde tuttuğu QR Kod ile,

izleycilere bir sonraki reklama kadar telefonlarını hazırlamasını ve QR Kod okuyucuyu açmasını söylüyor.



Interaktif bir reklam filmi çekmek istediklerini belirten Yönetmen Ramiz Bayraktar, “İzlenip geçilen ve unutulan bir film yapmak istemedik. İnteraktif olarak hazırladığımız bu kampanyada hem geri dönüşler kolayca takip edilebilecek, hem de

tüketiciler hızla hedefledikleri sayfaya gidip alışverişlerini tamamlayabilecekler” dedi.



“Turizm sektörüne değer katacak kampanya hedefledik”

Turizm sektörünün bu yıldan oldukça umutlu olduğunu belirten Holimax Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Dünyanın en güzel tesislerine sahip ülkemiz, pandemiden kalan yorgunluğunu bu sezonda atmaya hazırlanıyor. Biz de Holimax olarak, alışveriş kolaylığı sunan kampanyamızı planladık. Her tatilci bir acente oluyor ve her getirdiği arkadaşı için tüm indirimlere ek yüzde 50’ye yakın indirim sağlayabiliyor” diye konuştu. 1 aya yakın sürecek reklam kampanyasının, devamının da geleceğini kaydeden Becer, “Çok enerjik ve interaktif reklam kampanyası hazırladık. Umuyorum ki son tüketicinin de beğenisini kazanırız” diye

konuştu.