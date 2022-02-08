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Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati üzerinden algı yaratmaya çalışılmıştı

Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati üzerinden algı yaratmaya çalışılmıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin, Londra'da görüştüğü yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticilerine, "Türkiye'de enflasyon yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldi" sözlerini sarf ettiği iddialarına Bakanlık'tan cevap geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, İngiltere'nin başkenti Londra'da yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticilerine, " Türkiye'de enflasyon yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldi" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

"Bakanımızın böyle bir açıklaması olmadı"
Bazı mecralarda da bu tarz haberlerin çıkması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı. Söz konusu iddiaları yalanlayan Bakanlık, açıklamasında, "Bazı mecralarda Sayın Bakanımızın Londra'da yaptığı bir toplantıda, 'Türkiye'de enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi' şeklinde açıklaması yer almaktadır, Sayın Bakanımızın böyle bir açıklaması olmamıştır. Katılımcının yanlış anlamasından kaynaklanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

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